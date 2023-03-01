"Хочет хайпонуть": после "сексистского интервью" Иво Бобул обрушился на журналистку

Певец заявил, что не давал согласия на публикацию материала

Певец Иво Бобул, звезда первых лет после независимости Украины, отреагировал на скандал вокруг его интервью украинской журналистке Эмме Антонюк. По словам артиста, он не давал согласия на публикацию видео.

Об этом Иво Бобул рассказал в комментарии kp.ua. Певец возмутился, что журналистка разместила в конце ролика запись с их телефонным разговором.

Так, артист считает, что Эмма Антонюк якобы нарушила журналистские стандарты и преследовала одну цель – создать хайп. Певец сделал акцент на том, что он больше 40 лет на сцене, а возраст журналистки составляет 32 года.

"Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она этого не публиковала, но она не послушалась. Хочет хайпануть? Она выложила в Youtube наш разговор по телефону. На это никто не имеет права без разрешения. Это правило журналистики", — комментирует скандал Иво Бобул.

Напомним, в сети высказывания Иво Бобула в интервью Эмме Антонюк многие назвали сексистскими. В ролике певец сказал, что современные женщины избалованы, а "хорошие девочки" сидят дома. В какой-то момент перепалка между героем и журналисткой дошла пика, Иво Бобул покинул студию. Эмма Антонюк опубликовала запись телефонной беседы с Бобулом, где тот просит "не мокать его в унитаз".