"Хоче хайпанути": після "сексистського інтерв’ю" Іво Бобул обрушився на журналістку

Співак заявив, що не давав згоди на публікацію матеріалу

Співак Іво Бобул, зірка перших років після незалежності України, відреагував на скандал навколо його інтерв’ю українській журналістці Еммі Антонюк. За словами артиста, він не давав згоди на публікацію відео.

Про це Іво Бобул розповів у коментарі kp.ua. Співак обурився, що журналістка розмістила наприкінці ролика запис із їхньою телефонною розмовою.

Так, артист вважає, що Емма Антонюк нібито порушила журналістські стандарти і мала одну мету – створити хайп. Співак наголосив на тому, що він більше 40 років на сцені, а вік журналістки становить 32 роки.

"Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути? Вона виклала у Youtube нашу розмову телефоном. На це ніхто не має права без дозволу. Це правило журналістики", — коментує скандал Іво Бобул.

Нагадаємо, у мережі висловлювання Іво Бобула в інтерв’ю Еммі Антонюк багато хто назвав сексистськими. У ролику співак сказав, що сучасні жінки розпещені, а "хороші дівчатка" сидять удома. Якоїсь миті суперечка між героєм і журналісткою дійшла піку, Іво Бобул покинув студію. Емма Антонюк опублікувала запис телефонної бесіди з Бобулом, де той просить "не мокати його в унітаз".