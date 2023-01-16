Між Кароль і Соловій розв’язалася війна через українську музику

Тіна Кароль відреагувала на критику Христини Соловій щодо її творчості

Українська співачка Тіна Кароль, яка відправила росіян на три букви, відреагувала на слова своєї молодої колеги Христини Соловій, яка розкритикувала її творчість. Виконавиця заявила, що всі найпопулярніші релізи Кароль – це "російська музика".

Відповідь від 37-річної зірки не змусила на себе довго чекати. У сторіс Інстаграму Тіна опублікувала фрагмент коментаря з 29-річною виконавицею для "Буремного подкасту", підписавши його усміхненим і заспокійливим смайликом, і словами: "Все буде добре".

Нагадаємо, що Христина Соловій, яка нещодавно випустила кліп з українським поетом і музикантом Сергієм Жаданом, заявила в коментарі, що не пам’ятає жодної україномовної композиції Тіни Кароль, яка б на неї вплинула. Також Соловій згадала Ані Лорак, яка до переїзду до Москви випустила два україномовні альбоми.

Реакція фанатів Тіни теж не стала на себе довго чекати. Користувачі TikTok вирішили нагадати Соловій, що Кароль все ж таки випускала україномовні пісні, які ставали хітами, зробивши з ними відеодобірку.

У коментарях до анонсу інтерв’ю в Інстаграмі Христини українці зазначили, що порівнювати Кароль і зрадницю України Лорак просто немає сенсу.

Нагадаємо, що українська співачка Тіна Кароль, як і сама Христина Соловій, виступає із благодійними концертами. Раніше виконавиця хіта "Намалюю тобі зорі" заявила, що вважає незалежність України "своєю особистою метою".