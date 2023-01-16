Между Кароль и Соловий развязалась война из-за украинской музыки

Тина Кароль отреагировала на критику Кристины Соловий относительно ее творчества

Украинская певица Тина Кароль, пославшая россиян на три буквы, отреагировала на слова своей молодой коллеги Кристины Соловий, которая раскритиковала ее творчество. Исполнительница заявила, что все самые популярные релизы Кароль – это "российская музыка".

Ответ от 37-летней звезды не заставил себя долго ждать. В сторис Инстаграма Тина опубликовала фрагмент комментария с 29-летней исполнительницей для "Буремного подкасту", подписав его смеющимся и успокаивающим смайликом, и словами: "Все будет хорошо".

Напомним, что Кристина Соловий, выпустившая недавно клип с украинским поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом, заявила в комментарии, что не помнит ни одной украиноязычной композиции Тины Кароль, которая бы на нее повлияла. Также Соловий упомянула Ани Лорак, которая до переезда в Москву выпустила два украиноязычных альбома.

Реакция фанатов Тины тоже не стала себя долго ждать. Пользователи TikTok решили напомнить Соловий, что Кароль все же выпускала украиноязычные песни, которые становились хитами, сделав с ними видео-подборку.

В комментариях к анонсу интервью в Инстаграме Кристины украинцы отметили, что сравнивать Кароль и предательницу Украины Лорак просто нет смысла.

Напомним, что украинская певица Тина Кароль, как и сама Кристина Соловий, выступает с благотворительными концертами. Ранее исполнительница хита "Намалюю тобі зорі" заявила, что считает независимость Украины "своей личной целью".