Відому українську феміністку розкритикували за нарощені вії і манікюр: деталі скандалу

Журналістку звинуватили у тому, що її слова про фемінізм розходяться зі справою

Відому українську журналістку, ведучу YouTube-каналу "Палає" Емму Антонюк розкритикували за нарощені вії та манікюр.

Відеоблогерці, яка називає себе феміністкою, дорікнули за те, що вона негативно висловилася про дівчат, які збільшують собі губи, роблять нарощені вії, манікюр та інші косметичні процедури. Антонюк дала інтерв’ю у проєкті "Розмова", на яке вона сама прийшла із нарощеними віями.

"Поки міленіалки колять собі губки і ламінують вії, то вже, наприклад, зумерки, ровесниці блогерки Поліни Майко, рідко навіть тонують шкіру. Все змінюється, так, це рух. Жінок об'єктивують, це великі претензії, запити, навантаження до нашої зовнішності. Ми із цим боремося. Я хоч і сама нарощую вії, але я зроблю все, якщо в мене буде донька, щоб вона жила у суспільстві, де їй на**р це не треба буде", — сказала Емма Антонюк.

У соціальних мережах негативно відгукнулися про неоднозначні слова ведучої. Користувачки наголошують, що фемінізм – це право кожної жінки робити зі своєю зовнішністю те, що їй хочеться. Також слова самої Антонюк повернули проти неї самої, адже за її словами, вона бореться за фемінізм, проте сама прийшла на інтерв’ю з макіяжем та тими самими нарощеними віями.

"Потрібно починати з особистого прикладу", "Ми з цим боремося і сама сидить з вечірнім макіяжем", "Я собі нарощую, але зроблю все, щоб донька не нарощувала… логіка, ау, ти де?", — пишуть обурені дівчата.

Раніше відома феміністка Ярослава Кравченка першою розповіла про те, що група хлопців з Івано-Франківська почала влаштовувати вечірки у Києві, на яких запрошених дівчат накачували алкоголем, а за деякими даними і наркотиками. У мережі історія набула великого розголосу.