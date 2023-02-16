Известную украинскую феминистку раскритиковали за нарощенные ресницы и маникюр: детали скандала

Журналистку обвинили в том, что ее слова о феминизме расходятся с делом

Известную украинскую журналистку, ведущую YouTube-канала "Палає" Емму Антонюк раскритиковали за нарощенные ресницы и маникюр.

Видеоблогершу, которая называет себя феминисткой, упрекнули за то, что она негативно высказалась о девушках, которые увеличивают себе губы, делают нарощенные ресницы, маникюр и другие косметические процедуры. Антонюк дала интервью в проекте "Розмова", на которое она сама пришла с нарощенными ресницами.

"Пока миллениалки колят себе губки и ламинируют ресницы, то уже, например, зумерки, ровесницы блогерши Полины Майко, редко даже тонируют кожу. Все меняется, да, это движение. Женщин объективируют, это большие претензии, запросы, нагрузка к нашей внешности. Мы с этим боремся. Я хоть и сама наращиваю ресницы, но я сделаю все, если у меня будет дочь, чтобы она жила в обществе, где ей на**р это не нужно будет", — сказала Емма Антонюк.

В социальных сетях негативно отозвались о неоднозначных словах ведущей. Пользовательницы подчеркивают, что феминизм — это право каждой женщины делать со своей внешностью то, что ей хочется. Также слова самой Антонюк обратили против нее самой, ведь по ее словам, она борется за феминизм, однако сама пришла на интервью с макияжем и теми самими нарощенными ресницами.

"Нужно начинать с личного примера", "Мы с этим боремся и сама сидит с вечерним макияжем", "Я себе наращиваю, но сделаю все, чтобы дочь не наращивала… логика, ау, ты где?", — пишут возмущенные девушки.

Ранее известная феминистка Ярослава Кравченко первой рассказала о том, что группа парней из Ивано-Франковска начала устраивать вечеринки в Киеве, на которых приглашенных девушек накачивали алкоголем, а по некоторым данным и наркотиками. В сети история получила большую огласку.