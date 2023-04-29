"Жадібні бізнесмени не знають межу хайпу": у мережі обурилися столу "Азовсталі" в кафе в центрі Києва

Намагання поставити в один ряд "Криївку" і "Азовсталь" викликає повне неприйняття у українців

Схоже, історія з відомим співаком Потапом, який вирівшив "похайпитися" на популярній у суспільстві темі волонтерства, нічому не навчила інших "хайпожерів".

Про один з подібніх прикладів розповів користувач Мережі Vsevolod Polishchuk.

"У Києві відкрився новий заклад. Побачивши фото, я прифігів , але вирішив не робити поспішних висновків і читнути, що ж стоїть за цим. Але на словах "поки ви смакуватимете котлетою по-київськи" таки випав в осад. Сподіваюся, що історія там тягне за собою потужну допомогу ЗСУ і шалений проект, аби витягнути усіх "сталевих" із полону. Інакше це треш якийсь", — пише він на своїй сторінці у "Фейсбук".

Згодом, "читнувши" матеріали, користувач додав, що ідея схожа на певний концепт, але поки що "трохи зарано для цього рівня осмислення теми".

Під постом Володимира розгорілася ціла дискусія, учасники якої намагалися встановити істину відносно того, чи можна порівняти новий концепт з легендарною львівською "Криївкою", адже в обох випадках це – приклади мужності українських героїв.

В результаті учасники прийшли до висновку: "Криївка" — це узагальнений термін, символ руху в цілому. А "Азовсталь" — героїчна і трагічна подія, і яка ще навіть не закінчилася для учасників героїчного супротиву.

"У мого товариша рідний брат і досі в домовині. Ну давайте підемо котлетку зжеремо з цього приводу?" – пише користувачка.

В результаті учасники дискусії користувачі прийшли до згоди, що подібні намагання хайпонути на гострих темах – недоречні. Можливо, років через сто, це буде вважатися чимось на кшталт атракціону, але не зараз, коли в душах багатьох людей болить за недавніми подіями.

Певно, слідкуючи за перебігом дискусії, автори "концепту" написали, що це поки що лише на рівні ідеї, і ніхто не збирається залишати задум в такому вигляді.

Але "вибачення" не змогли переконати українців.

"Навіть, якщо вони віддаватимуть на ЗСУ всі гроші – це жах", "Гі..но маркетологи, знову і знову хайпують", "Мені от дуже, дуже, дуже боляче від цього фото. Бачила вчора і не змогла б сісти за цей стіл. Це якийсь шалений рівень болю, якщо чесно, хоча задум, можливо, дуже щирий", "Поки хтось жере, інший голодує в полоні", "Слово "пошлость" українською не перекладається, але захмарного несмака явища є", "Дуже засмучує коли зараз в сфері food&drinks хайпують на всьому що тільки можливо пов'язане з війною. В сфері кави та кав'ярень наразі це теж дуже актуальне нажаль", — впевнені користувачі.

"Просто скотство", — резюмувала дискусію одна з читачок.

Залишається сподіватись, що організатори кафе зроблять правильні висновки зі скандалу (якщо вони, звичайно, не навмисне доклали зусиль для того, щоб прикути скандалом увагу до свого закладу).

Нагадаємо, що до хайпу іноді вдаються і відомі в Україні люди.