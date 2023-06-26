Елітний комплекс відпочинку під Києвом потрапив у скандал через п’яних відвідувачів: відповідь викликала ще більше негативу

Поведінка адміністрації заміського комплексу неприємно здивувала як колишнього міністра, так і громадськість

Заміський відпочинковий комплекс SHELEST, що знаходиться в Київській області, потрапив у скандал. Адміністрація бази відпочинку ніяк не відреагувала на прохання гостей заспокоїти галасливу компанію чоловіків, що випили, а потім у коментарях залишила відповідь, яка викликала ще більше питань.

Історією поділився український медіаменеджер та колишній український міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. За його словами, у мирний час п’яні компанії викликали в нього, як правило, роздратування, а зараз почуття несправедливості і необхідність припинити таку зухвалість.

Увечері 25 червня Володимир Бородянський із компанією приїхали на заміську базу відпочинку SHELEST на день-два, щоб перемкнутися і трохи відпочити. Проте вже через дві години сліду їх там не залишилося, а все через галасливих сусідів, що випили, і адміністрацію, яка ніяк не реагувала на прохання гостей врегулювати ситуацію.

За словами українського медіаменеджера, група молодих чоловіків була "сильно п’яними, сильно гучними, зухвалими та розв’язними". Бородянський три рази звертався до адміністрації SHELEST із проханням вплинути на поведінку гучної кампанії, проте менеджер Ганна заявила, що "вони також наші гості". Після останнього прохання менеджер сказала, що охорона нібито провела бесіду з галасливою компанією, але ситуація не покращала.

"Грицак написав, що 17% британських ветеранів, які повернулися з Афганської та Іранської воєн, скоїли злочини. 11% тяжких злочинів. Я відчув, що я за крок від прямого конфлікту, який незрозуміло чим закінчиться. Байдужість і нерозуміння таких простих речей адміністрацією нас вразила … Через дві години поїхали", — написав Володимир Бородянський.

Він зазначив, що одного з наступних разів така ситуація може закінчитися трагедією. Бізнесу в нашій країні, а також самій державі та базі відпочинку SHELEST "потрібні нові правила та норми". Екс-міністр культури додав, що заміський комплекс втратив його та його товаришів як клієнти.

Відразу після цього посту він опублікував другий, де показав, що йому відповіла адміністрація "Шелеста". Керівництво бази відпочинку виявилося незадоволеним тим, що Бородянський виніс у громадське простір " подробиці такого інтимного питання, як приватний відпочинок ". Адміністрація заявила, що надає гостям можливість відпочити та позбутися втоми в рамках закону, а як "стрес впливає на поведінкові моделі після кількох келихів вина", вони передбачити не можуть. До того ж, додало керівництво "Шелеста", вони не "дозволяють собі вказувати людям, що робити, як говорити, і тим більше не оцінюють їхні дії".

Українці у коментарях гнівно відреагували на таку поведінку адміністрації SHELEST. Багато хто заявив, що більше не відпочиватиме в цьому комплексі, а інші вважають, що своєю відповіддю керівництво закладу лише погіршило ситуацію.

Нижче наводимо повний текст відповіді адміністрації заміської бази відпочинку SHELEST мовою оригіналу:

"Володимире!

Дуже дякуємо за Вашу думку і за те, що винесли подробиці такого інтимного питання, як приватний відпочинок, у публічну площину. Ми щиро віримо, що Ви це вважаєте внеском у боротьбу за національну ідентичність. Нині справді дуже важливо виявляти й говорити про такі фундаментальні речі як державна мова та її присутність у всіх сферах і проявах життя.

Shelest надає своїм гостям 3 основні сервіси: ресторанний, послуги з розміщення гостей у готельних номерах і корпоративний. Водночас ми не є і не вважаємо себе моральним інститутом, не дозволяємо собі вказувати людям, що робити, як розмовляти й тим паче не оцінюємо їхні дії.

У рамках закону, не порушуючи прав і свобод людини, ми стежимо за порядком у місцях загального користування, де перетинаються інтереси гостей та забезпечуємо безпеку на своєму рівні. Все інше — питання внутрішньої культури наших гостей. Кожна людина сама визначає для себе "систему життєвих координат", культуру слова, думки та дії. Ми до цього ставимося з розумінням і поправкою на перманентний стрес, у якому перебувають люди. А як стрес впливає на поведінкові моделі після кількох келихів вина — ми, за всього бажання, змоделювати не можемо. Команда стикається з подібними кейсами із заздрісною постійністю і точно не ігнорує. Просто Ви прийняли рішення швидше, ніж ми вжили заходів.

Ми приносимо свої щирі вибачення, якщо ситуація образила Вас і близьких, та зіпсувала довгоочікуваний відпочинок. Наше вроджене почуття такту і професійна етика не дозволяє нам вести подальше листування в коментарях. Але відповіли тут, оскільки Ви про це попросили".

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