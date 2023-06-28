Новая глава АРМА нарушала законы и "мочила" Байдена? Что выяснили журналисты

Журналисты нашли любопытные моменты в истории новой главы ведомства, управляющего замороженными российскими активами

Национальное агентство розыска и менеджмента активами (АРМА) получило новую начальницу, однако это сразу же вызвало ряд вопросов.

Как сообщила журналистка Любов Величко, главой АРМА стала Елена Дума, которая была фигуранткой нескольких скандалов.

В частности она сообщила, что Дума в январе 2020 года стала исполнительной дирекции ФССУ, однако спустя несколько месяцев ее со скандалом уволили.

"В мае этого же года ее со скандалом уволили "из-за установленных многочисленных фактов грубого нарушения законодательства о труде и общеобязательном государственном социальном страховании, "Об оплате труда", "Об отпусках", "О защите персональных данных", "Об информации "и других законов и нормативно-правовых актов". Это решение Дума два года пыталась обжаловать в суде. Но апелляцию проиграла", — сообщила журналистка.

Кроме того, НАПК в 2020 году составляло протокол против нее из-за несвоевременной подачи декларации без серьезных причин.

Величко говорит, что Дума была координатором партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", хотя скрывала это в автобиографии. При этом в тот же период времени она работала директором одного из департаментов Минэкологии, чем нарушила требования ряда Законов Украины.

Стоит отметить, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин накануне обнародовал сообщение, в котором обратил внимание на то, что Дума также участвовала в российской операции Руди Джулиани и Андрея Деркача, которая была направлена на дискредитацию кандидата в президенты США Джо Байдена.

"Давайте снова. Украинское правительство может назначить на ключевую должность по управлению (арестованными) российскими активами человека, который помогал мочить тогда кандидата, а сейчас действующего президента США", — написал он.

Как сообщалось ранее, накануне в Украине вспыхнул скандал после того, как стало известно, что родственники заместителя министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного после начала вторжения помогали российской армии.