НАБУ и известный журналист против соратницы Порошенко: в чем ее обвиняют

Экс-депутата обвиняют не только следствие, но и журналисты

Страховая компания "Країна", принадлежащая депутату Киевского горсовета Анне Коваленко, пытается отнять жилье у известного телепродюсера и журналиста Игоря Моляра. Причина тому – старый кредит, взятый журналистом более 10 лет назад, который новые владельцы долга выкупили и теперь хотят отнять жилье, пользуясь фальшивыми документами.

Обо всем этом Игорь Моляр рассказал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что в квартире, купленной им в центре Киева в 2005 году, живет его семья, в т.ч. несовершеннолетняя дочь.

"Солидарность" против журналиста?

"Возле дома и под моей дверью дежурят "титушки" в спортивных костюмах – видимо, активисты "Солидарной молодежи". Потом они решились зайти ко мне, сказали немедленно паковать вещи, потому что у квартиры "теперь новый владелец". Были посланы мной на х…, откуда вернулись с болгаркой и срезали дверь", — описывает ситуацию телепродюсер.

По словам Игоря Моляра, в 2012 году он взял кредит в "Укринбанке" под залог этой квартиры по улице Ярославов Вал, 19. Заем в 5,6 млн грн предназначался для медиапроекта, и уже в 2013-м половина долга была выплачена, а оставшуюся часть телепродюсер хотел реструктурировать, но в условиях начавшегося финансового кризиса, а потом и "банкопада", сделать это не успел.

Вследствие всего этого "Укринбанк" потерял банковскую лицензию и сегодня работает как финансовая компания – "Украинская инновационная компания", но перед этим часть заложенного имущества была переоформлена.

Как утверждает Игорь Моляр, его квартиру сперва оформили на фирму "Старт финанс", она продала ее ПАО "Киевский завод электротранспорта". Затем квартиру переоформили на страховую компанию "Киви" и впоследствии, в 2020, на другую страховую компанию — "Країна". Тут начинается самое интересное.

"Владелицей СК "Киви" и акционером СК "Країна" является один и тот же человек — юрист Игоря Кононенко — Коваленко Анна Николаевна. Сейчас она депутат Киеврады от "Европейской солидарности". Уехала за границу накануне введения ограничений на выезд для женщин-госслужащих", — пишет журналист.

По словам Игоря Моляра, всё это он узнавал сам, так как никаких документов о взыскании квартиры как предмета ипотеки ему никто не предоставил, как и любых документов, на основании которых он должен освободить собственное жилье.

Журналист утверждает, что рейдеры просто подделали документы, сменили владельца и захватили его частное имущество.

"О соотношении стоимости большой квартиры в центре Киева и остатке долга не буду и говорить, вы и так понимаете, насколько эти цифры несравнимы", — резюмирует Игорь Моляр.

Who is Анна Коваленко и почему ее ищет НАБУ?

Анна Коваленко родилась в 1984 году и на выборы в Киевгорсовет шла как член партии "Европейская солидарность" и сотрудница адвокатского объединения Вадима Левицкого. По данным СМИ, до 2017 года она являлась гражданской женой экс-замглавы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Владимира Державина и фигурировала в его декларациях о доходах.

Судя по странице депутата на сайте Киеврады, она не любит выступать с инициативами и предлагать проекты решений для сессий – таковых за время ее каденции насчитывается всего три. Причем два из них связаны с земельными вопросами.

Сама Анна Коваленко активно занимается бизнесом. Например, вместе с ближайшим соратником экс-президента Петра Порошенко — депутатом Верховной Рады VIII созыва и фигурантом двух десятков коррупционных дел Игорем Кононенко — является совладелицей ООО "Теннисная группа "Смэш", подозреваемом в нанесении ущерба бюджету Киева в 1,3 млн грн.

Кроме того, 31 мая 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении депутату Киеврады за недекларирование имущества на 63,7 млн грн. По данным СМИ, речь идет как раз об Анне Коваленко.

Попытка "Телеграфа" взять комментарий у Анны Коваленко не удалась — по словам главы фракции "Европейской солидарности" в Киевгорсовете Владимира Прокопива, депутат не на связи даже со своими однопартийцами.

Заметим, что сама Анна Коваленко ранее подала в Киевсовет заявление о прекращении своих полномочий как депутата горсовета столицы, и 8 июня данное решение было принято и подписано мэром Виталием Кличко.

Заметим, что ранее полномочия депутата Киевгорсовета досрочно сложили еще два представителя "Евросолидарности", в том числе дочь нардепа Владимира Арьева — Ярина, которую подозревают в нарушении ПДД при ДТП.