НАБУ та відомий журналіст проти соратниці Порошенка: у чому її звинувачують

Ексдепутатку звинувачують не лише слідство, а й журналісти

Страхова компанія "Країна", що належить депутату Київської міськради Ганні Коваленко, намагається відібрати житло у відомого телепродюсера та журналіста Ігоря Моляра. Причина тому – старий кредит, взятий журналістом понад 10 років тому, який нові власники боргу викупили і тепер хочуть забрати житло, користуючись фальшивими документами.

Про все це Ігор Моляр розповів на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що у квартирі, купленій ним у центрі Києва у 2005 році, живе його родина, у т.ч. неповнолітня дочка.

"Солідарність" проти журналіста?

"Біля будинку і під моїми дверима чергують "тітушки" у спортивних костюмах — мабуть, активісти "Солідарної молоді". Потім вони зважилися зайти до мене, сказали негайно пакувати речі, бо у квартири "тепер новий власник". Були послані мною на х…, звідки повернулися з болгаркою та зрізали двері», — описує ситуацію телепродюсер.

За словами Ігоря Моляра, у 2012 році він узяв кредит в "Укрінбанку" під заставу цієї квартири по вулиці Ярославів Вал, 19. Позика в 5,6 млн грн призначалася для медіапроєкту, і вже в 2013-му половину боргу було виплачено, а решту телепродюсер хотів реструктурувати, але в умовах фінансової кризи, а потім і "банкопада", зробити це не встиг.

Внаслідок цього "Укрінбанк" втратив банківську ліцензію і сьогодні працює як фінансова компанія — "Українська інноваційна компанія", але перед цим частина закладеного майна була переоформлена.

Як стверджує Ігор Моляр, його квартиру спочатку оформили на фірму "Старт фінанс", вона продала її ПАТ "Київський завод електротранспорту". Потім квартиру переоформили на страхову компанію "Ківі" і згодом, 2020-го, на іншу страхову компанію — "Країна". Тут починається найцікавіше.

"Власницею СК "Ківі" та акціонером СК "Країна" є одна і та сама людина — юрист Ігоря Кононенко - Коваленко Ганна Миколаївна. Зараз вона депутат Київради від "Європейської солідарності". Виїхала за кордон напередодні введення обмежень на виїзд для жінок-держслужбовців", — пише журналіст.

За словами Ігоря Моляра, все це він дізнавався сам, оскільки жодних документів про стягнення квартири як предмета іпотеки йому ніхто не надав, як і будь-яких документів, на підставі яких він має звільнити власне житло.

Журналіст стверджує, що рейдери просто підробили документи, змінили власника та захопили його приватне майно.

"Про співвідношення вартості великої квартири в центрі Києва та залишку боргу не говоритиму, ви і так розумієте, наскільки ці цифри незрівнянні", — резюмує Ігор Моляр.

Who is Ганна Коваленко та чому її шукає НАБУ?

Ганна Коваленко народилася у 1984 році і на вибори до Київміськради йшла як член партії "Європейська солідарність" та співробітниця адвокатського об’єднання Вадима Левицького. За даними ЗМІ, до 2017 року вона була громадянською дружиною екс-заступника голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Володимира Державіна і фігурувала в його деклараціях про доходи.

Судячи зі сторінки депутата на сайті Київради, вона не любить виступати з ініціативами та пропонувати проєкти рішень для сесій – таких за час її каденції налічується лише три. Причому два з них пов’язані із земельними питаннями.

Сама Анна Коваленко активно займається бізнесом. Наприклад, разом із найближчим соратником експрезидента Петра Порошенка — депутатом Верховної Ради VIII скликання та фігурантом двох десятків корупційних справ Ігорем Кононенком — є співвласником ТОВ "Тенісна група "Смеш", підозрюваному у завданні збитків бюджету Києва в 1,3.

Крім того, 31 травня 2023 року Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру депутату Київради за недекларування майна на 63,7 млн. грн. За даними ЗМІ, йдеться якраз про Анну Коваленко.

Спроба "Телеграфа" взяти коментар у Ганни Коваленко не вдалася — за словами голови фракції "Європейської солідарності" у Київміськраді Володимира Прокопіва, депутат не на зв’язку навіть зі своїми однопартійцями.

Зауважимо, що сама Ганна Коваленко раніше подала до Київради заяву про припинення своїх повноважень як депутата міськради столиці, і 8 червня це рішення було ухвалено та підписано мером Віталієм Кличком.

Зауважимо, що раніше повноваження депутата Київміськради достроково склали ще два представники "Євросолідарності", зокрема дочка нардепа Володимира Ар’єва — Ярина, яку підозрюють у порушенні правил дорожнього руху при ДТП.