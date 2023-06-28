Нова глава АРМА порушувала закони та "мочила" Байдена? Що з’ясували журналісти

Журналісти знайшли цікаві моменти в історії нової глави відомства, яке управляє замороженими російськими активами

Національне агентство розшуку та менеджменту активами (АРМА) отримало нову начальницю, проте це відразу ж викликало низку питань.

Як повідомила журналістка Любов Величко, головою АРМА стала Олена Дума, яка була фігуранткою кількох скандалів.

Зокрема, вона повідомила, що Дума в січні 2020 року стала виконавчою дирекцією ФССУ, проте через кілька місяців її зі скандалом звільнили.

"Вже в травні цього ж року її зі скандалом звільнили "через встановлені численні факти грубого порушення законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів і нормативно-правових актів". Це рішення Дума два роки намагалася оскаржити в суді. Але апеляцію програла", — повідомила журналістка.

Крім того, НАЗК у 2020 році складало протокол проти неї через несвоєчасне подання декларації без серйозних причин.

Величко каже, що Дума була координатором партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", хоча приховувала це в автобіографії. При цьому в той самий час вона працювала директором одного з департаментів Мінекології, чим порушила вимоги низки Законів України.

Варто зазначити, що голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін напередодні оприлюднив повідомлення, в якому звернув увагу на те, що Дума також брала участь у російській операції Руді Джуліані та Андрія Деркача, яка була спрямована на дискредитацію кандидата у президенти США Джо Байдена.

"Давайте знову. Український уряд може призначити на ключову посаду з управління (арештованими) російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США", — написав він.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Україні спалахнув скандал після того, як стало відомо, що родичі заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного після початку вторгнення допомагали російській армії.