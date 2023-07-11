ТРЦ Ocean Plaza, облэнерго и не только: Украина отобрала активы путинсих олигархов

Общая стоимость имущества — десятки миллиардов гривен

Украина продолжает национализировать финансовые активы и имущество, принадлежащее российской федерации, но находящееся на территории нашей страны.

О ходе данных мероприятий рассказали в ГБР.

Так, 11 июля, по материалам украинских правоохранителей, Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к кремлю российских олигархов.

"Сотрудники ГБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, приближенные к путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер", — говорится в сообщении.

В собственность нашего государства национализированы следующие активы представителей олигархата страны-агрессора:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США (Ротенберг);

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%);

АО "Херсоноблэнерго" (99,9%);

АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%);

АО "Житомироблэнерго" (95,5%);

ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

"Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь", — пишут в ГБР.

Структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

"Владельцы других национализированных Украиной активов – россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения", — резюмировали правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал киевские квартиры дизайнера, блогера и пропагандиста Артемия Лебедева, получившего ранее подозрение от СБУ.