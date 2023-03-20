У путинского олигарха отбирают известный киевский ТРЦ – теперь уже официально

Решение вступит в силу уже через 10 дней, однако при условии, что другая сторона не захочет обжаловать его в апелляционном суде

Коллегия Высшего антикоррупционного суда приняла решение удовлетворить административный иск Министерства юстиции Украины, касающийся российского олигарха Аркадия Ротенберга и его сына. Теперь столичный торговый комплекс Ocean Plaza, принадлежащий другу российского диктатора владимира путина, перейдет в собственность государства.

Соответствующая информация в понедельник, 20 марта, была обнародована пресс-службой ВАКС в facebook.

Так, согласно решению судей, доходы государства пополнятся следующими активами:

долей в размере 100% уставного капитала ООО "Авангард-Виларти" право на которое зарегистрировано по компаниям "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" ("Ethoder Investments Limited");

долей в размере 66,65% уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (код ЕГРПОУ 34693827), право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ООО "Авангард-Виларти".

Следует также отметить, что ответчик может подать апелляционную жалобу в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Как в своем Telegram-канале отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, имущество близкого друга президента рф владимира путина теперь перейдет в собственность Украины. Позже его передадут управлению Фонда госимущества.

"Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности. Есть наконец международный ордер на арест путина, судебные приговоры против российских олигархов. Продолжение следует. Мы заставим их за все заплатить!", – написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Штатах была создана специальная группа KleptoCapture, которая контролирует соблюдение экономических ограничений, наложенных на российских бизнесменов и олигархов.