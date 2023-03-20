У путінського олігарха відбирають відомий київський ТРЦ - тепер вже офіційно

Рішення набере чинності вже через 10 днів, однак при умові що інша сторона не захоче оскаржити його в апеляційному суді

Колегія Вищого антикорупційного суду прийняла рішення задовольнити адміністративний позов Міністерства юстиції України, який стосується російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина. Тепер столичний торговельний комплекс Ocean Plaza, який належить другу російського диктатора володимира путіна, перейде у власність держави.

Відповідна інформація у понеділок, 20 березня, була оприлюднена пресслужбою ВАКС у facebook.

Так, згідно з рішенням суддів, доходи держави поповняться такими активами:

часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" право на яку зареєстроване за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") та "Ітодер Інвестментс Лімітед" ("Ethoder Investments Limited");

часткою у розмірі 66,65 % статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (код ЄДРПОУ 34693827), право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ТОВ "Авангард-Віларті".

Варто також зазначити, що відповідач може подати апеляційну скаргу упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.

Як у своєму Telegram-каналі зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, майно близького друга президента рф володимира путіна тепер перейде у власність України. Пізніше його передадуть управлінню Фонду держмайна.

"Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності. Маємо нарешті міжнародний ордер на арешт путіна, судові вироки проти російських олігархів. Далі буде більше. Ми змусимо їх за все заплатити!", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Штатах створили спеціальну групу KleptoCapture, яка контролює дотримання економічних обмежень, накладених на російських бізнесменів та олігархів.