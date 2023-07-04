Минобороны отказывается управлять национализированными активами "Укрнафта" и "Укртатнафта". Кому же достанутся предприятия?

Министерства не могут решить, кто должен управлять государственной собственностью

Министерство обороны Украины не может в военное время управлять активами ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", отчужденных в пользу Минобороны, и пытается передать их Министерству энергетики Украины. Но последнее не готово к этому, ведь уже контролирует ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом "Телеграф" узнал из ответа Министерства энергетики Украины на депутатский запрос народного депутата Украины Алексея Кучеренко.

Так, согласно ответу Минэнергетики, Министерство обороны решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, ведь это значит отвлекать ограниченный человеческий ресурс. Министерство обороны считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление именно Министерства энергетики Украины.

В то же время Министерство энергетики в своем ответе народному депутату настаивает на том, что подобная передача может содержать признаки нарушения статьи 23 Закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 Закона Украины "О рынке электрической энергии" о независимости оператора газотранспортной системы и независимости оператора системы передачи данных.

Дело в том, что обе статьи напрямую запрещают одному владельцу управлять или владеть одновременно предприятиями, производящими или добывающими природный газ или электроэнергию, и компаниями, транспортирующими электричество или "голубое топливо".

Но Министерство энергетики переданы полномочия управления корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". При этом АО "МГУ" является единственным участником ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выполняют функции по транспортировке электроэнергии и природного газа. Поэтому передача в управление Минэнергетики активов ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" нарушит статьи 23 Закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 Закона Украины "О рынке электрической энергии".