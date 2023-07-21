Кабмін поставив крапку у питанні колишнього "Альфа банку": важливі подробиці

"Сенс" стає державним банком

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку", виведеного раніше з ринку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Так, у п’ятницю, 21 липня, було ухвалено рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

"Ну і головна частина по екс-Альфі (зараз "Сенс банк") Уряд ухвалив рішення купити банк за 1 гривню. "Сенс" стає державним банком. Орган управління Мінфін. PS Оце гривня зміцніла, вже за неї банк можна купити", — зазначив Железняк.

Таким чином банк буде державним та під управлінням Міністерства фінансів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня поточного року Верховна Рада ухвалила рішення щодо націоналізації банків, власниками яких є підсанкційні особи. Таким чином, це торкнулося "Сенс Банку" (колишній Альфа Банк). Варто додати, що клієнти цього банку не помітять цих змін, але в той самий час для нашої країни цей крок був дуже важливим.