ЕС снимет санкции с экс-главы ГПУ Пшонки: он выиграл суд

В суде сослались на ошибки в оценке и сомнения в том, что они основывались на достаточно "твердой фактической основе"

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка выиграл дело в суде Европейского Союза о своем включении в список военных санкций.

Об этом 26 июля информирует Bloomberg.

"В среду Генеральный суд ЕС заявил, что отменил решения о преследовании Пшонки и его сына Артема, сославшись на ошибки в оценке и сомнения в том, что они были основаны на достаточно "твердой фактической основе", — так суд аргументировал решение об отмене санкций против Пшонки.

Также в решении Суда ЕС шла речь о том, что было неясно, убедился ли блок в том, что украинская судебная администрация соблюдает право на защиту в местных уголовных производствах.

Стоит добавить, что Пшонка и его сын Артем впервые оказались под санкциями ЕС в 2014 году как лица, подлежащие уголовному преследованию в Украине по делу о хищении госсредств и их незаконное перемещение за пределы страны.

Бывшего генпрокурора обвинили в коррупции, злоупотреблении служебным положением и хищении денег. После его побега из Украины активисты проникли в его дом, который расположен в селе Гореничи под Киевом, и наткнулись там на настоящую роскошь. К слову, в 2016 году его дом был разгромлен и разграблен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале июля 2023 суд взял под стражу депутата от "Евросолидарности" Сергея Алексеева, которого подозревают во крупной взятке.