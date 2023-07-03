Суд принял решение по нардепу от "ЕС" Алексееву, которого подозревают в мошенничестве

Во Львове Лычаковский районный суд взял депутата от "Евросолидарности" Сергея Алексеева под стражу сроком на два месяца. Его подозревают во взятке в размере 50 тысяч долларов, хотя сам депутат называет это "оплатой адвокатских услуг".

Об этом сообщает "Укринформ" из зала суда. Отмечается, что за депутата могут внести залог в размере 2 млн 264 тысячи гривен и его освободят от содержания под стражей.

Сергей Алексеев заявил, что у него нет таких денег и его друзья и коллеги вынуждены будут отыскать нужную сумму. Также он отвергает обвинения и продолжает утверждать, что 50 тысяч долларов — это была не взятка от гражданина Германии за избежания экстрадиции, а якобы оплата за адвокатские услуги. Отметим, что депутат является заслуженным юристом Украины и ранее был юридическим советником министра топлива и энергетики.

Однапартийцы Алексеева заявили, что суд намеренно затянул объявление своего решение до 18:00, чтобы оплату залога нельзя было провести сегодня же. К слову, суд удовлетворил сумму залога намного меньше, чем просила прокуратура (10 млн гривен).

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