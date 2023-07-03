Суд ухвалив рішення щодо нардепа від "ЄС" Алексєєва, якого підозрюють у шахрайстві

У Львові суд взяв депутата від "Євросолідарності" Сергія Алексєєва під варту терміном на два місяці. Його підозрюють у хабарі у розмірі 50 тисяч доларів, хоча сам депутат називає це "оплатою адвокатських послуг".

Про це повідомляє "Укрінформ" із зали суду. Зазначається, що за депутата можуть внести заставу у розмірі 2 млн 264 тисячі гривень і його звільнять від утримання під вартою.

Сергій Алексєєв заявив, що він не має таких грошей і його друзі та колеги змушені будуть відшукати потрібну суму. Також він відкидає звинувачення та продовжує стверджувати, що 50 тисяч доларів — це був не хабар від громадянина Німеччини за уникнення екстрадиції, а нібито оплата за адвокатські послуги. Зазначимо, що депутат є заслуженим юристом України та раніше був юридичним радником міністра палива та енергетики.

Однапартійці Алексєєва заявили, що суд навмисно затягнув оголошення свого рішення до 18:00, щоб оплату застави не можна було провести сьогодні. До речі, суд задовольнив суму застави набагато меншу, ніж просила прокуратура (10 млн гривень). Нагадаємо, що депутата затримали 30 червня, а Офіс Генпрокурора оголосив йому про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне депутату може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про народного депутата Сергія Алексєєва. Він неодноразово ставав фігурантом гучних скандалів, також його вважають впливовою людиною в судовому корпусі України.