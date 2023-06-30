Алексєєв "шифрувався", як міг, а Кличко "має напружитися": нові подробиці справи нардепа

Депутат діяв грамотно, але все одно попався

В Офісі генпрокурора України розповіли подробиці справи нардепа Сергія Алексєєва, якого 30 червня затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих масштабах. Як виявилося, зловити порушника було нелегким завданням, адже він активно маскувався та користувався своїми знаннями в адвокатській сфері.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Антон Войтенко, передає "Укрінформ".

"Документування у провадження було непростим, навіть складним, тому що підозрюваний обізнаний про форми та методи документування такого виду злочинів, оскільки є заслуженим юристом України, має адвокатський досвід, і є головою підкомітету в комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Не дивлячись на це, завдяки злагодженим діям прокурорів, слідчих, ДБР, незаконна діяльність означеного народного обранця була припинена", — каже Войтенко.

Правоохоронці продемонстрували запис розмови підозрюваної із ще одним фігурантом справи, де підозрюваний говорить про те, що може бути прослуховування.

"Він розуміє, що його дії незаконні, тому намагається їх якомога краще завуалювати і зробити непомітними для правоохоронців у разі такого документування", — сказав заступник генпрокурора.

Своєю чергою, заступник голови СБУ Сергій Наумюк розповів, що підозрюваний протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. За його словами, було проведено весь комплекс слідчих заходів, у тому числі негласні слідчі дії, які зафіксували відповідне порушення закону.

"Перша розмова, де народний депутат запропонував свої послуги, відбулася 1 червня, а вже 17-го червня нардеп отримав першу частину коштів — 20 тис. доларів США. … 26 червня нардеп повідомив іноземцю, що потрібні ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. Тож учора (29 червня ввечері СБУ, ДБР та прокурори викрили його на гарячому під час отримання другого траншу — 30 тис. доларів США" — повідомив Наумюк.

Наумюк також зазначив, що фігурант справи, розуміючи протиправність своїх дій, вдався до різних маневрів, що ускладнити документування, зокрема, призначав зустрічі в елітних ресторанах Києва та області у пізній час, часто переносив час зустрічей, використовував умовні жести тощо.

Передача грошей відбувалася в закритому котеджному містечку під Києвом. Воно охороняється, але у підозрюваного була і власна охорона з колишніх правоохоронців, які мають дозвіл на носіння зброї.

Водночас журналіст Влад Сидоренко, посилаючись на свої джерела, стверджує, що Алексєєв нібито був людиною Дмитра Фірташа, якого все ніяк не можуть екстрадувати до США.

"Мої співрозмовники в оточенні Кличка розповідають, що Алексєєв не так людина Віталіка, як юрист Дмитра Фірташа. Він регулярно літав у Відень, займався питаннями комунікації, юридичними, організаційними", — стверджує він.

Також, зазначає Сидоренко, підозрюваний нардеп був одним із авторів судової реформи, а його оточення м'яко кажучи шоковане від того, що відбувається. Адже Алексєєв був дуже успішною і багатою людиною, а "повівся" на 50 тисяч доларів.

"Мої співрозмовники розповідають, що багато хто просто в шоці від того, що сталося, і від того, як сильно "потек дах" у Сергія. Бо інакше пояснити, що він узяв $50К… маючи при цьому ламборджіні в гаражі, гелікоптери/літаки та юридичну фірму зі штатом у 150 осіб – люди відмовляються", — пише журналіст.

Також автор поста вважає, що Віталій Кличко після затримання нардепа "має дуже напружитися", тому що Алексєєв та його компанія нібито "є охоронцями всіх брудних справ і секретів Кличка, і його найближчих друзів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про подробиці з біографії нардепа Алексєєва.

Також ми повідомляли, що СБУ оголосила про підозру трьом колишнім народним депутатам від Партії регіонів.