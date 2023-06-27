Фірташ отримав несподіваний захист від лукашенка: тепер його не можуть екстрадувати до США

Український бізнесмен отримав дипломатичний захист

Білорусь надала українському олігарху Дмитру Фірташу статус дипломатичного представника, щоби того не змогли екстрадувати до США.

Як стало відомо DW, у рішенні Вищого земельного суду Відня від 14 червня зазначено, що після дев’яти років судової тяганини розгляд справи може бути розпочато з початку.

Ключовим аргументом захисту олігарха є те, що він став представником Білорусі у підрозділі ООН із промислового розвитку (UNIDO), штаб-квартира якого знаходиться в австрійській столиці.

Суд першої інстанції повинен тепер розглянути справу наново і визначити, чи є Фірташ дипломатом і чи має він повноцінний дипломатичний захист. Якщо ж це підтвердиться, то його не зможуть екстрадувати до США, де його звинувачують у корупції та відмиванні грошей.

Зокрема, у рішенні суду зазначено, що Фірташ має статус радника постійного представника Білорусі в UNIDO, про що штаб-квартиру сповістили 29 червня 2021 року.

У жовтні 2021 року адвокати бізнесмена навіть передали до суду результати експертизи щодо того, чи він має дипломатичний імунітет.

Варто зазначити, що Мін’юст Австрії повідомив суд, що Фірташ не був акредитований належним чином, а тому не може користуватися таким привілеєм.

Проте 14 червня Вищий земельний суд ухвалив направити справу до суду першої інстанції, який має дати свою правову оцінку незалежно від позиції Мін’юсту. Якщо суд визнає олігарха дипломатом, то розгляд справи про екстрадицію буде поставлено на паузу доти, доки у нього діятиме імунітет.

Чим саме Фірташ займається у білоруському представництві UNIDO і хто в Мінську схвалив його призначення, журналісти дізнатися так і не змогли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські правоохоронці у 2023 році теж взялися за Фірташа і вже висунули йому підозри. Слідство встановило, що протягом 2016-2022 років схеми бізнесмена завдали збитків бюджету України на 18 мільярдів гривень.