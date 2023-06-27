Фирташ получил неожиданную защиту от лукашенко: теперь его не могут экстрадировать в США

Украинский бизнесмен получил дипломатическую защиту

Беларусь предоставила украинскому олигарху Дмитрию Фирташу статус дипломатического представителя, чтобы того не смогли экстрадировать в США.

Как стало известно DW, в решении Высшего земельного суда Вены от 14 июня указано, что после девяти лет судебного разбирательства рассмотрение дела может быть начато с начала.

Ключевым аргументом защиты олигарха является то, что он стал представителем Беларуси в подразделении ООН по промышленному развитию (UNIDO), штаб-квартира которого находится в австрийской столице.

Суд первой инстанции должен теперь рассмотреть дело заново и определить является ли Фирташ дипломатом и имеет ли он полноценную дипломатическую защиту. Если же это подтвердится, то его не смогут экстрадировать в США, где его обвиняют в коррупции и отмывании денег.

В частности, в решении суда указано, что у Фирташа есть статус советника постоянного представителя Беларуси в UNIDO, о чем штаб-квартиру оповестили 29 июня 2021 года.

В октябре 2021 года адвокаты бизнесмена даже передали в суд результаты экспертизы относительно того, имеет ли он дипломатический иммунитет.

Стоит отметить, что Минюст Австрии сообщило суду, что Фирташ не был аккредитирован надлежащим образом, а потому не может пользоваться подобной привилегией.

Тем не менее 14 июня Высший земельный суд постановил направить дело в суд первой инстанции, который должен дать свою правовую оценку независимо от позиции Минюста. Если суд признает олигарха дипломатом, то рассмотрения дела об экстрадиции будет поставлено на паузу до тех пор, пока у него будет действовать иммунитет.

Чем именно Фирташ занимается в белорусском представительстве UNIDO и кто в Минске одобрил его назначение журналисты узнать так и не смогли.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские правоохранители в 2023 году тоже взялись за Фирташа и уже предъявили ему подозрения. Следствие установило, что в течение 2016-2022 годов схемы бизнесмена нанесли ущерб бюджету Украины на 18 миллиардов гривен.