Алексеев "шифровался", как мог, а Кличко "должен напрячься": новые подробности дела нардепа

Депутат действовал грамотно, но все равно попался

В Офисе генпрокурора Украины рассказали подробности дела нардепа Сергея Алексеева, которого 30 июня задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупных масштабах. Как оказалось, поймать нарушителя было нелегкой задачей, ведь он активно маскировался и пользовался своими знаниями в адвокатской сфере.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Антон Войтенко, передает "Укринформ".

"Документирование в производстве было непростым, даже сложным, потому что подозреваемый осведомлен о формах и методах документирования такого вида преступлений, поскольку является заслуженным юристом Украины, имеет адвокатский опыт и является главой подкомитета в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Несмотря на это благодаря слаженным действиям прокуроров, следователей, ДБР, незаконная деятельность указанного народного избранника была прекращена", — говорит Войтенко.

Правоохранители продемонстрировали запись разговора подозреваемого с еще одним фигурантом дела, где подозреваемый говорит о том, что может быть прослушивание.

"Он понимает, что его действия незаконны, поэтому пытается их как можно лучше завуалировать и сделать незаметными для правоохранителей в случае такого документирования", — сказал замгенпрокурора.

В свою очередь заместитель главы СБУ Сергей Наумюк рассказал, что подозреваемый противоправно завладел средствами иностранного гражданина за содействие в получении статуса беженца. По его словам, был проведен весь комплекс следственных мероприятий, в том числе и негласные следственные действия, зафиксировавшие соответствующее нарушение закона.

"Первый разговор, где народный депутат предложил свои услуги, состоялся 1 июня, а уже 17 июня нардеп получил первую часть средств — 20 тыс. долларов США…26 июня нардеп сообщил иностранцу, что нужны еще средства для решения вопроса в суде первой инстанции. Поэтому вчера (29 июня вечером СБУ, ДБР и прокуроры разоблачили его с поличным во время получения второго транша — 30 тыс. долларов США", — сообщил Наумюк.

Наумюк также отметил, что фигурант дела, понимая противоправность своих действий, прибег к разным маневрам, что усложнить документирование, в частности назначал встречи в элитных ресторанах Киева и области в позднее время, часто переносил время встреч, использовал условные жесты и тому подобное.

Передача денег происходила в закрытом и охранаемом коттеджном городке под Киевом. К тому же у подозреваемого была и собственная охрана из бывших правоохранителей, имеющих разрешение на ношение оружия.

В то же время журналист Влад Сидоренко, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Алексеев якобы был человеком Дмитрия Фирташа, которого все никак не могут экстрадировать в США.

"Мои собеседники в окружении Кличко рассказывают, что Алексеев не столько человек Виталика, сколько юрист Дмитрия Фирташа. Он регулярно летал в Вену, занимался вопросами коммуникации, юридическими, организационными", — утверждает он.

Также, отмечает Сидоренко, подозреваемый нардеп был одним из авторов судебной реформы, а его окружения мягко говоря шокировано, от происходящего. Ведь Алексеев был весьма успешным и богатым человеком, а "повелся" на 50 тысяч долларов.

"Мои собеседники рассказывают, что многие просто в шоке от произошедшего и от того, как сильно "потекла крыша" у Сергея. Потому что, иначе объяснить, что он взял $50К… имея при этом ламборджини в гараже, вертолеты/самолеты и юридическую фирму со штатом в 150 человек – люди отказываются", — пишет журналист.

Также автор поста считает, что Виталий Кличко после задержания нардепа "должен очень напрячься", потому что Алексеев и его компания якобы "являются хранителями всех грязных дел и секретов Кличко, и его ближайших друзей".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о подробностях из биографии нардепа Алексеева.

Также мы сообщали, что СБУ объявила о подозрении трем бывшим народным депутатам от Партии регионов.