ЄС зніме санкції з ексглави ГПУ Пшонки: він виграв суд

Колишній генпрокурор Віктор Пшонка виграв справу у суді Європейського Союзу про своє включення до списку військових санкцій.

Про це 26 липня повідомляє Bloomberg.

"У середу Генеральний суд ЄС заявив, що скасував рішення про переслідування Пшонки та його сина Артема, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо "твердій фактичній основі", — суд аргументував рішення про скасовання санкцій проти Пшонки.

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