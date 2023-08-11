Нові санкції США проти путінських олігархів: "прилетіло" і тому, хто хотів стати українцем

Російський олігарх Михайло Фрідман має зв’язки з Україною

США розширили санкції проти росії. До списку увійшли засновники "Альфа-Банку" Михайло Фрідман і Петро Авен, а також два колишні великі акціонери "Альфа-Груп" Герман Хан і Олексій Кузьмичов.

Про це йдеться на порталі Мінфіну США. Крім цих осіб до списку санкцій США потрапили російський союз промисловців і підприємців.

У повідомленні відомства сказано, що всі американські активи Фрідмана, Авена, Кузьмичова, Хана та інших будуть заморожені. Американським компаніям заборонено укладати угоди з цими фізособами. Зазначимо, що Михайло Фрідман вперше потрапив до списку санкцій США, до цього проти нього ввели санкції в Євросоюзі, а саме у Великій Британії, а також у Канаді, Швейцарії, Новій Зеландії та Австралії. У Європі та інших державах заявили, що наклали санкції на бізнесменів через те, що вважають їх близьким колом володимира путіна, а також підозрюють у фінансуванні війни в Україні.

Нагадаємо, що влітку 2022 року стало відомо про те, що Михайло Фрідман та Петро Авен нібито отримали українське громадянство і сплачуватимуть податки в Україні, хоча російська "Альфа-груп" опублікувала спростування. Варто зазначити, що Фрідман і Авен є одними з найбільших російських бізнесменів і входять до ТОП-30 багатіїв країни-окупанта. Їх статки оцінюють приблизно в 13,3 млрд доларів і 5,3 млрд доларів відповідно.

Восени минулого року також стало відомо, що Михайло Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів в обмін на те, що країни Заходу знімуть з нього санкції. Крім цього, російського олігарха в березні 2022 року включили до списку санкцій в Україні, а пізніше позбавили прав керувати "Альфа-Банком" в Україні, який у липні 2023 року націоналізували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану, який активно допомагає росії у війні проти України.