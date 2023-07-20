Російський банкір-втікач вийшов з-під санкцій Великої Британії: подробиці

Усі активи російського олігарха розморожені

Поки Європа вводить санкції проти росії, Велика Британія зняла обмеження з бізнесмена Олега Тинькова, який заснував відомий у росії "Тінькофф банк". Навесні цього року Олег Тиньков звернувся до уряду Великої Британії з проханням зняти з нього санкції, оскільки він не підтримує путіна та його війну проти України.

Про рішення Великої Британії стало відомо із повідомлення, опублікованого на сайті уряду країни. Нагадаємо, що під санкціями бізнесмен перебував із березня 2022 року.

"Наступний запис було видалено зі зведеного списку і більше не підлягає заморожуванню активів або санкціям щодо трастових послуг: Олег Юрійович Тиньков", — йдеться в документі.

Санкції проти Олега Тинькова Лондон обґрунтував тим, що той був акціонером "Тінькофф Банку". Фінустанову прирівняли до організації, яка працює в "галузі, що має стратегічне значення" для уряду росії та "бере участь в отриманні вигоди або підтримці уряду росії". Олег Тиньков у березні 2023 року направив офіційний запит до МЗС Британії з проханням зняти з нього санкції. Він заявив, що підтримує такі рішення щодо організацій та людей, які підтримують путіна та спонсорують війну, але наголосив, що сам до таких не відноситься. До того ж у 2022 році бізнесмен остаточно попрощався з росією та своїм бізнесом у країні, відмовившись від російського громадянства.

За нього заступилися багато відомих особистостей: Михайло Ходорковський (визнаний у росії іноагентом), Олексій Навальний (внесений до переліку організацій та фізосіб, причетних до тероризму та екстремістської діяльності), засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер та британський мільярдер, засновник Virgin Group Річард Бренсон.

"Я глибоко переконаний, що Тиньков був помилково включений до списку росіян, які підпадають під санкції. Хоча він був багатим російським бізнесменом, він ніколи не був олігархом. Я завжди знав його як динамічного підприємця, який зробив себе сам. Саме тому я симпатизував йому і підтримував його. І продовжую це робити", — заявив Річард Бренсон у своєму листі до МЗС Британії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна ввела санкції проти грузинської авіакомпанії після того, як та відновила польоти до росії.