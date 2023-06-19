Закінчення війни буде мало: який сюрприз Велика Британія підготувала для росії

Велика Британія готова використати санкції для того, щоб росія заплатила за відновлення України

Велика Британія запровадила нове законодавство, завдяки якому вона зможе зберігати санкції проти росії, поки та не виплатить Україні компенсацію.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на інформацію, отриману у пресслужбі МЗС Великої Британії.

Про нове законодавство оголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. За його словами, уряд країни не скасує санкції, доки москва не виплатить компенсацію Україні та вводить новий шлях для заморожених російських активів. Вони можуть бути пожертвувані на відновлення країни після завершення війни.

Зазначається, що заява про нові заходи була зроблена напередодні проведення у Великій Британії цього тижня великої конференції з питань відновлення України.

Це водночас відбувається на тлі того, що Лондон готується ухвалити закон, що вимагає від осіб, які володіють активами в Британії від імені Центрального банку росії, Мінфіну рф або Російського фонду національного добробуту (ФНБ), розкривати їх Казначейству Британії.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни є очевидними. Потреби України у відновленні є і будуть величезними. Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використати санкції для того, щоб росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так необачно напала", — сказав Клеверлі.

Ці нові заходи дозволять Великій Британії значно посилити санкційний підхід до росії.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії та створення основи для процвітання нації", — заявив міністр фінансів Британії Джеремі Хант.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти росії. У списку опинилися сотні осіб.