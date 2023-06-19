Окончания войны будет мало: какой сюрприз Великобритания подготовила для россии

Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы россия заплатила за восстановление Украины

Великобритания ввела новое законодательство, благодаря которому она сможет сохранять санкции против россии, пока та не выплатит Украине компенсацию.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на информацию, полученную в пресс-службе МИД Великобритании.

О новом законодательстве объявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли. По его словам, правительство страны не отменит санкции, пока москва не выплатит компенсацию Украине и вводит новый путь для замороженных российских активов. Они могут быть пожертвованы на восстановление страны после завершения войны.

Отмечается, что заявление о новых мерах было сделано накануне проведения в Великобритании на этой неделе большой конференции по вопросам восстановления Украины.

Это в то же время происходит на фоне того, что Лондон готовится принять закон, требующий от лиц, что владеют активами в Британии от имени Центрального банка рф, Минфина рф или Российского фонда национального благосостояния (ФНБ), раскрывать их Казначейству Британии.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными. Благодаря нашим новым мерам сегодня мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала", – сказал Клеверли.

Эти новые меры позволят Великобритании значительно усилить санкционный подход к россии.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления после российской агрессии и создания основы для процветания нации", – заявил министр финансов Британии Джереми Хант.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против россии. В списке оказались сотни лиц.