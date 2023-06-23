Тиск на військову машину путіна: 11-й пакет санкцій ЄС набув чинності

До санкційного списку потрапили ще 87 нових організацій, які безпосередньо підтримують військову кампанію росії в Україні.

Сьогодні, 23 червня, набрав чинності 11 пакет санкцій Європейського союзу проти росії у відповідь за її вторгнення в Україну. Пакет також включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Наші санкції вже завдають тяжких збитків російській економіці та здатності кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на росію та путінську військову машину. Борючись з обходом санкцій, ми посилимо тиск на росію, ще більше позбавивши її ресурсів, у яких вона так відчайдушно потребує, щоб дозволити їй вести незаконну війну проти України", — сказав представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Про санкції та поповнення списку санкцій

The Guardian пише, що новий інструмент проти обходу санкцій дозволить ЄС обмежувати продаж, постачання, передачу або експорт певних товарів та технологій, які підпадають під санкції, у певні треті країни.

Також має бути усунуто можливість використання танкерів інших країн для транспортування російської сирої нафти до портів ЄС. З більш жорсткими обмеженнями на сировину, яка була оброблена в третіх країнах, зіткнуться також імпортери виробів із заліза та сталі.

Зазначається, що до списку санкцій потрапили ще 87 нових організацій, які безпосередньо підтримують військову кампанію росії в Україні, з обмеженнями на експорт передових технологій у такі країни: Китай, Узбекистан, Об’єднані Арабські Емірати, Сирія та Вірменія.

Під санкціями опинилися також "ЧВК Вагнер Центр", губернатори Воронезької області, Краснодарського та Ставропольського краю, а також журналісти Євгеній Піддубний та син колишнього генпрокурора рф Артема Чайки Андрій Медведєв.

Що кажуть в Офісі президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі посаду, в якій повідомив, що 11 пакет санкцій ЄС містить важливий механізм протидії обходу обмежень росією.

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій та продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції", — зазначив він.

За словами Єрмака, це має негативно вплинути на російські військово-промислові комплекси та їх здатність виробляти ракети. А допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 50 громадян росії, а також проти 220 юридичних осіб.