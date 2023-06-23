Давление на военную машину путина: 11-й пакет санкций ЕС вступил в силу

В санкционный список попали еще 87 новых организаций, которые напрямую поддерживают военную кампанию россии в Украине

Сегодня, 23 июня, вступил в силу 11-й пакет санкций Европейского союза против россии в ответ за ее вторжение в Украину. Пакет также включает в себя меры, направленные на противодействие обходу санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Наши санкции уже наносят тяжелый ущерб российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на россию, еще больше лишив ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы разрешить ей вести незаконную войну против Украины", — сказал представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

О санкциях и пополнении санкционного списка

The Guardian пишет, что новый инструмент против обхода санкций позволит ЕС ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, в определенные третьи страны.

Также должна быть устранена возможность использования танкеров других стран для транспортировки российской сырой нефти в порты ЕС. С более жесткими ограничениями на сырье, которое было обработано в третьих странах, столкнутся также и импортеры изделий из железа и стали.

Отмечается, что в санкционный список попали еще 87 новых организаций, которые напрямую поддерживают военную кампанию россии в Украине, с ограничениями на экспорт передовых технологий в следующие страны: Китай, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия и Армения.

Под санкциями оказались также "ЧВК Вагнер Центр", губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края, а также журналисты Евгений Поддубный и сын бывшего генпрокурора рф Артема Чайки Андрей Медведев.

Что говорят в Офисе президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором сообщил, что 11-й пакет санкций ЕС содержит важный механизм противодействия обходу ограничений россией.

"С помощью этого механизма планируется ограничить продажи и передачи чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции", — отметил он.

По словам Ермака, это должно негативно сказаться на российских военно-промышленных комплексах и их способности производить ракеты. А помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более 50 граждан россии, а также против 220 юридических лиц.