Беглый российский банкир вышел из-под санкций Великобритании: подробности

Все активы российского олигарха разморожены

Пока Европа вводит санкции против россии, Великобритания сняла ограничения с бизнесмена Олега Тинькова, который основал известный в россии "Тинькофф банк". Весной этого года Олег Тиньков обратился к правительству Великобритании с просьбой снять с него санкции, так как он не поддерживает путина и его войну против Украины.

О решении Великобритании стало известно из уведомления, опубликованного на сайте правительства страны. Напомним, что под санкциями бизнесмен находился с марта 2022 года.

"Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — говорится в документе.

Санкции против Олега Тинькова Лондон обосновал тем, что тот являлся акционером "Тинькофф Банка". Финучреждение прировняли к организации, которая работает в "отрасли, имеющей стратегическое значение" для правительства россии и "участвует в получении выгоды или поддержке правительства России". Олег Тиньков в марте 2023 года направил официальный запрос в МИД Британии с просьбой снять с него санкции. Он заявил, что поддерживает такие решения в отношении организаций и людей, которые поддерживают путина и спонсируют войну, но подчеркнул, что сам к таким не относится. К тому же в 2022 году бизнесмен окончательно попрощался с россией и своим бизнесом в стране, отказавшись от российского гражданства.

За него вступились много известных личностей: Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом), Алексей Навальный (внесен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности), основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и британский миллиардер, основател Virgin Group Ричард Брэнсон.

"Я глубоко убежден, что Тиньков был ошибочно включен в список подпадающих под санкции россиян. Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Именно поэтому я симпатизировал ему и поддерживал его. И продолжаю это делать", — заявил Ричард Брэнсон в своем письме к МИД Британии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании после того, как та возобновила полеты в россию.