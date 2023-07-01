Украина ввела санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и не только

Санкции вводятся на срок 10 лет и запрещают иметь в Украине активы и имущество

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Досталось и грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила полеты в россию.

Об этом сказано в Указе президента №364/2023. Он вступает в силу с момента его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Так, Владимир Зеленский ввел санкции против 190 физических и 290 юридических лиц. Под ограничения попала не только сама грузинская авиакомпания, но и ее руководство. В частности, директор Georgian Airways, владелец компании Ltd Piloti (404541830) и основатель компании "Армянские авиалинии (Air Dilijans) Тамаз Гаиашвили. Авиакомпания Georgian Airways 16 мая возобновила прямые полеты в россию после того, как владимир путин подписал соответсвтующее распоряжение.

Также под санкциями оказался ОАО "Казанский завод "Электроприбор" и его руководство, а именно:

Шацких Павел Александрович — генеральный директор;

Фархутдинов Рустам Гаптрашитович — заместитель генерального директора по безопасности, режиму, ГО и мобподготовке;

Мингалиев Равиль Рашидович — заместитель генерального директора по кадрам и соцкультбыту.

Помимо этого под санкциями оказалось ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", АО "502 завод по ремонту военно-технического имущества", АО "Кимовский радиоэлектромеханический завод", АО "Тинис" (Казахстан) и другие компании из Кипра и Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что семья российского олигарха прячет от санкций почти 1,5 млрд долларов в Европе.