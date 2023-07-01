Україна ввела санкції проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways і не лише

Санкції вводяться терміном на 10 років і забороняють мати в Україні активи та майно

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дісталося і грузинській авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила польоти до росії.

Про це йдеться в Указі президента №364/2023. Він набирає чинності з його опублікування, тобто з сьогоднішнього дня.

Так, Володимир Зеленський запровадив санкції проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб. Під обмеження потрапила не лише сама грузинська авіакомпанія, а й її керівництво. Зокрема, директор Georgian Airways, власник компанії Ltd Piloti (404541830) і засновник компанії "Вірменські авіалінії (Air Dilijans) Тамаз Гаіашвілі. Авіакомпанія Georgian Airways 16 травня відновила прямі польоти до росії після того, як володимир путін підписав відповідне розпорядження.

Також під санкціями опинився ВАТ "Казанський завод "Електроприлад" та його керівництво, а саме:

Шацьких Павло Олександрович – генеральний директор;

Фархутдінов Рустам Гаптрашитович — заступник генерального директора з безпеки, режиму, ГО та мобпідготовки;

Мінгалієв Равіль Рашидович – заступник генерального директора з кадрів та соцкультпобуту.

Крім цього під санкціями опинилося ПАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" імені С.П.Корольова", АТ "502 завод з ремонту військово-технічного майна", АТ "Кімівський радіоелектромеханічний завод", АТ "Тініс" (Казахстан) та інші компанії з Кіпру та Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що родина російського олігарха ховає від санкцій майже 1,5 млрд доларів у Європі.