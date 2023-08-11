Получил все, чего хотел: Подоляк рассказал, что пригожину дал мятеж ЧВК "Вагнера"

пригожин пошел перехватить деньги, а не власть

Попытка мятежа со стороны наемников ЧВК "Вагнера" в россии показала, что в россии слабо построена вертикаль управления. Там могут лишь разгонять протесты, а вот против небольшой группировки вооруженных людей они бессильны.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, направив своих наемников на москву, их главарь евгений пригожин "пошел перехватывать деньги".

"пригожин – бизнесмен на крови, который постепенно так эскалировал ситуацию, что его отстраняли от принятия определенных решений, лишали гарантированного ему ресурса. А это "понятийная составляющая" для криминальной группировки, управляющей россией.

Понятна цель – пригожин пошел перехватить деньги. Он не столь масштабен, чтобы перехватить президентскую власть. Просто он очень быстро шел на москву, если бы он шел 48 или 72 часа, за это время была бы сформирована определенная группа политических людей, которые готовы были бы забрать президентскую власть в свои руки", — считает Подоляк.

Также он отметил, что даже при сорванном мятеже пригожин получил все, что хотел.

"ЧВК "Вагнера" полностью не разрушена. Да, определенные функции они отдали. "Вагнеровцы" выведены из проигранной войны и оставили за собой активы в Африке и продолжают наращивать ресурсы. А главное – ЧВК "Вагнера" получила деньги, которые ей были должны, а также новые заказы", — добавил представитель ОПУ.

Подоляк отметил, что пригожин сейчас получает медийное внимание и вышел из ситуации "весь в плюсах".

"пригожин приезжает в Санкт-Петербург и демонстративно обнуляет репутацию путина, когда он проводит свои переговоры с представителями африканских стран. Мол, смотрите: кто я и кто путин – он у меня на побегушках", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "вагнеровцев" в Беларуси возглавил уроженец Украины.