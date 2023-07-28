"пригожина вспомнил": в сети высмеяли грустного шойгу на параде в КНДР (фото)

Делегация рф уже покинула Пхеньян

В ходе своего визита в Северную Корею министр обороны россии сергей шойгу совместно с лидером КНДР посетил парад военной техники. Однако российский "полководец" стоял там с таким постным лицом, что насмешил даже самих россиян.

Как пишут росСМИ, Ким Чен Ын также устроил прием и концерт в честь российской делегации, а шойгу передал ему подарок от президента рф владимира путина.

Но пышный прием и демонстрация военной мощи КНДР не только не развеселили шойгу, а похоже, вогнали его в глубокую тоску.

Глава минобороны рф и Ким Чен Ын провели переговоры в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи, сообщается, что состоялось "конкретное и чистосердечное обсуждение важных вопросов, представляющих взаимный интерес двух стран".

Однако то ли результаты не порадовали шойгу, то ли его расстроило что-то еще, но на его несчастный вид обратили внимание даже россияне, они с иронией выдвинули несколько причин, которые могли испортить настроение их министру.

"Лицо, как будто увидел, сколько военной техники ему не разворовать, и прослезился", "А что у шойгу морда кирпичом? Ким вот довольный", "Это он пригожина вспомнил", — пишут они в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что шойгу насмешил сети также тем, что в КНДР был практически неотличим от своих тамошних "коллег", и лицом и формой.