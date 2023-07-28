"пригожина згадав": у мережі висміяли сумного шойгу на параді в КНДР (фото)

Делегація рф вже покинула Пхеньян

Під час свого візиту до Північної Кореї міністр оборони росії сергій шойгу спільно з лідером КНДР відвідав парад військової техніки. Проте російський "полководець" стояв там із таким пісним обличчям, що насмішив навіть самих росіян.

Як пишуть росЗМІ, Кім Чен Ин також влаштував прийом і концерт на честь російської делегації, а шойгу передав йому подарунок від президента рф володимира путіна.

Але пишний прийом і демонстрація військової могутності КНДР не тільки не розвеселили шойгу, а, схоже, увігнали його в глибоку тугу.

Глава міноборони рф і Кім Чен Ин провели переговори в штаб-квартирі ЦК Трудової партії Кореї, повідомляється, що відбулося "конкретне і щиросердечне обговорення важливих питань, що становлять взаємний інтерес двох країн".

Проте чи то результати не порадували шойгу, чи його засмутило щось ще, але на його нещасний вигляд звернули увагу навіть росіяни, вони з іронією висунули кілька причин, які могли зіпсувати настрій їхньому міністру.

"Обличчя, ніби побачив, скільки військової техніки йому не розкрасти, і розплакався", "А що у шойгу морда цеглою? Ким ось задоволений", "Це він пригожина згадав", — пишуть вони в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шойгу насмішив мережі також тим, що в КНДР практично злився зі своїми тамтешніми "колегами" — і обличчям і формою.