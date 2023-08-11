Отримав усе, чого хотів: Подоляк розповів, що пригожину дав заколот ПВК "Вагнера"

пригожин пішов перехопити гроші, а не владу

Спроба заколоту з боку найманців ПВК "Вагнера" у росії показала, що у країні слабо побудована вертикаль управління. Там можуть лише розганяти протести, а ось проти невеликого угруповання озброєних людей вони безсилі.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, направивши своїх найманців на москву, їхній ватажок євген пригожин "пішов перехоплювати гроші".

"пригожин — бізнесмен на крові, який поступово так ескалував ситуацію, що його усували від прийняття певних рішень, позбавляли гарантованого йому ресурсу. А це "понятійна складова" для кримінального угруповання, що управляє росією.

Зрозуміла мета – пригожин пішов перехопити гроші. Він не такий масштабний, щоб перехопити президентську владу. Просто він дуже швидко йшов на москву, якби він йшов 48 чи 72 години, за цей час було б сформовано певну групу політичних людей, які готові були б забрати президентську владу у свої руки", — вважає Подоляк.

Також він зазначив, що навіть за зірваного заколоту пригожин отримав усе, що хотів.

"ПВК "Вагнера" повністю не зруйнована. Так, певні функції вони віддали. "Вагнерівці" виведені з програної війни і залишили за собою активи в Африці і продовжують нарощувати ресурси. А головне – ПВК "Вагнера" отримала гроші, які їй були винні, а також нові замовлення", — додав представник ОПУ.

Подоляк зазначив, що пригожин зараз отримує медійну увагу і вийшов із ситуації "весь у плюсах".

"пригожин приїжджає до Санкт-Петербурга і демонстративно обнуляє репутацію путіна, коли він проводить свої переговори з представниками африканських країн. Мовляв, дивіться: хто я і хто путін — він у мене на побігеньках", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівців" у Білорусі очолив уродженець України.