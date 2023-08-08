Можуть використувати проти України і не тільки: у Білорусі будують новий табір для "вагнерівців"
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Наметове місто розраховане на 1000 найманців
Росія може використовувати "вагнерівців", які прибили на територію Білорусі, з метою інформаційної операції проти країн Європи.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, за даними співробітників Центру, на аеродромі Зябрівка в Білорусі розпочато створення наметового містечка для розміщення близько 1000 найманців ПВК "Вагнера".
"Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю", — йдеться у повідомленні.
У той же час, зазначають у Центрі, зберігається висока ймовірність застосування ПВК "Вагнера" для імітації діяльності в рамках підтримки інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали".
"На первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі з’явилася фотографія одного з "вагнерівців", на якій він позує нібито біля кордону Польщі.