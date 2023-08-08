Могут использовать против Украины и не только: в Беларуси строят новый лагерь для "вагнеровцев"

Палаточный город рассчитан на 1000 наемников

россия может использовать "вагнеровцев", которые прибили на территорию Беларуси, в целях информационной операции против стран Европы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, по данным сотрудников Центра, на аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около 1000 наемников ЧВК "Вагнера".

"В дальнейшем планируется их применение по имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", — говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в Центре, сохраняется высокая вероятность применения ЧВК "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции рф и РБ по давлению на страны населения Европы. Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали".

"На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилась фотография одного из "вагнеровцев", на которой он позирует якобы у границы Польши.