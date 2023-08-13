Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рекомендует не верить слухам о выводе "вагнеровцев" из Беларуси

История про "вывод" из Беларуси ЧВК "Вагнер" приобретает несколько неадекватный характер. В то время как никаких признаков вывода "вагнеров" из РБ не наблюдается, а как раз наоборот, лагерь расширяют, с учений не вылазят…

В настоящее время, с начала августа, на территорию россии не выехало ни одной колонны ЧВК "Вагнер" и, опять-таки, как раз наоборот, 1 августа был заезд в саму Беларусь. Кроме того, лагерь, в котором сейчас чуть более 5 тыс личного состава и который может разместить 8 тыс, расширяется для размещения более этих 8 тыс.

Кроме того, звучит ряд других вопросов, относительно дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер", начиная от того, что они в скором времени зачем-то срочно вернуться в россию, до их очередного появления в зоне боевых действий в Украине.

Так же, несколько странно звучит утверждение о предположительном возвращении ЧВК "Вагнер" в россию. На этот счёт у меня возникает уже свой вопрос: а они её покидали? В Беларуси сейчас находится 5 тыс "вагнеров", а где остальные? По самым скромным оценкам в россии действующих и бывших 20 тыс "вагнеров".

Зачем их выводить из Беларуси, зачем-то в россию, когда их в россии и так предостаточно.

Что же до возвращения в зону БД, то пока этого не предвидится. ЧВК "Вагнер" заменили в зоне БД другим мясом, например БАРСами, Шторм-Z, ТрВ и прочими ЧВК типа "Факел", "Пламя", "Редут", "Патриот" и т.д.

Собственно, вроде и не понятно, почему сейчас так сильно форсируют тему с неким выводом ЧВК "Вагнер" из Беларуси, а на самом деле всё просто — для снижения бдительности граничащих с РБ стран. Дело в том, что слишком много шума было после появления "вагнеров" и безопасность на границе с РБ возросла.

Похоже, вбросы о выводе "вагнеров" делаются именно для того, чтобы снизить бдительность в приграничной с Беларусью зоне, для упрощения диверсионной деятельности самим же "вагнерам".

Конечно, хотелось бы, чтобы этой группировки не было в РБ, но она есть, а самообман деструктивен и губителен.

Источник: пост Коваленко в Telegram.