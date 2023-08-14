ЧВК "Вагнера" в Беларуси опасна для Украины при одном условии: объяснение генерала

Есть фактор, который снижает возможность внезапного нападения

На территории Беларуси находится больше 6 тысяч "вагнеровцев", прибывших после провалившегося мятежа в рф, но на данный момент они не предоставляют угрозы для Украины. Однако есть признаки того, что в будущем военная угроза все же может возникнуть.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".

"В конце июля 2023 года, после неудачного военного мятежа в Беларусь осуществлена перегруппировка основных сил ЧВК "Вагнер". В настоящее время установлен ряд признаков, которые могут косвенно свидетельствовать о военных угрозах в будущем или уже продолжающейся спланированной информационно-психологической операции (операции по дезинформации)", — сказал он.

По словам Наева, не исключается поиск новых возможностей врагом искусственной дестабилизации обстановки на восточном фланге НАТО, в частности на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Цель таких действий может заключаться в том, чтобы отвлечь внимание от Украины.

Генерал добавил, что ситуация тщательно контролируется и в настоящий момент признаки создания ударных группировок противника не выявлены. Это в свою очередь снижает вероятность внезапного нападения в ближайшее время.

"На сегодняшний день на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысячи человек – наемников ЧВК "Вагнер". В военной науке есть два понятия – военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль – это опасность, а если он едет прямо на тебя – это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Беларуси является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы, или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой. Поэтому мы не ждем, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонные возможности", — подытожил Наев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Наев рассказал, что повторное наступление оккупантов на Киев никто никогда не исключал. Он также объяснил, от чего это будет зависеть.