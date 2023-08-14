Есть ли угроза нового наступления на Киев из Беларуси: объясняет генерал ВСУ

Украинская разведка постоянно мониторит ситуацию

Угроза нападения "вагнеровцев" на Киев с территории Беларуси, где они находятся после пригожинского переворота в россии, существует. Однако все будет зависеть от наличия сил и средств и принятия решений политической верхушкой рф.

Такое мнение выразил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина".

"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства рф", — сказал он.

По словам Наева, хотя вероятность нового наступления и существует, но на данный момент она не подкреплена силами и средствами. В то же время это не означает, что в дальнейшем такая ситуация не произойдет.

"Все будет зависеть от "а" – принятия решений, "б" – от наличия сил и средств. Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок", — добавил командующий.

Также проводятся необходимые мероприятия для повышения способности украинских военных не допустить враждебных действий на Киевском направлении. К работе, в том числе, привлечены председателей ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности.

Следует добавить, что источники "Телеграфа" в разведке и ГПСУ утверждают: по состоянию на сейчас ресурсов для повторного похода на Киев со стороны Беларуси у россиян нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после переезда "вагнеровцев" в Беларусь, британский генерал Лорд Ричард Даннатт предупредил Украину, что наемники ЧВК могут попытаться атаковать Киев со стороны РБ.