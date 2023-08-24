Військовий оглядач та головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів "Телеграфу", що буде з ПВК "Вагнер" після ліквідації пригожина і який вибір зробив путін

Знищення пригожина, уткіна та всіх перших осіб ПВК "Вагнер" є помстою путіна за спробу заколоту пригожина 23-24 червня. Здійснюючи подібні дії, пригожин купив квиток в один кінець: у таких випадках треба або йти до останнього або просто не починати.

Будь-яка влада докладе всіх зусиль для того, щоб розправитися із призвідниками заколоту, і за законами будь-якої країни заколот – це тяжкий злочин. пригожин мав це розуміти. Мені дивно, що в такій ситуації він поклався на якісь гарантії безпеки від людини, яка і так дотримується їх дуже вибірково.

Зараз у росії відбувається планомірне зачищення тих, хто брав участь у подіях 23-24 червня або мав до них хоча б непряме відношення. У цю систему лягає і усунення суровікіна з посади командувача Військово-космічних сил, і ліквідація пригожина. Наступний крок — це розчинення ПВК "Вагнер" у складі військових частин міноборони рф, ліквідація суб’єктності цієї організації. У такій ситуації повторний бунт вагнерівців, щоб помститися за свого шефа, хоч і можливий, але вкрай малоймовірний.

Найближчим часом варто очікувати різкого зниження впливу росії в Африці (де "Вагнер" був ефективним інструментом впливу, а пригожин мав авторитет), а також падіння морально-психологічного стану в лавах російської армії. Розчарування там уже відчувається. "Вагнер" був певним зразком, а пригожин заробив авторитет серед військових.

Виникає питання: навіщо воювати, якщо кремлівська верхівка запросто розправляється з такими людьми. Однак боротьба з загрозами для власної влади, викорінення ворогів режиму, очевидно, для путіна було визнано більш першочерговим завданням, аніж інтереси в Африці та морально-психологічна ситуація серед простих військових.