путін не пробачив: прийнято рішення щодо "генерала Армагеддона" суровікіна

Офіційної інформації від Міноборони рф поки немає

Російський військовий генерал сергій суровікін, він же "генерал Арамаггедон", загадково зниклий після невдалого "вагнерівського" заколоту у рф, був усунений з посади головнокомандувача Військово-космічних сил росії.

Таку заяву у вівторок, 22 серпня, зробив російський журналіст Олексій Венедиктов. При цьому він послався на указ Міністерства оборони росії.

"суровікін — звільнити з посади командувача ВКС, залишити в розпорядженні міністерства оборони (указ)", — написав він.

У наступному своєму повідомленні журналіст зазначив, що завтра, 23 серпня, у матері суровікіна день народження, і задався питанням, чи нададуть генералу можливість привітати її хоча б по телефону.

"Завтра день народження мами суровікіна дадуть хоча б дзвінок зробити?", — пише Венедиктов.

Варто додати, що зараз підтвердження інформації Олексія Венедиктова немає.

Водночас російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що за її даними, суровікіна звільнили з посади ще 18 серпня. Зв’язку із сім’єю у нього зараз немає.

Зазначимо, що після спроби заколоту, який влаштував ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, суворікін різко зник. Американські видання The New York Times та Wall Street Journal писали про те, що генерал міг знати про плани головного "вагнерівця" влаштувати в росії заколот проти військового керівництва. Такий факт міг роздратувати російського диктатора володимира путіна.

Через деякий час видання Financial Times писало про те, що суровікіна заарештували, а Bloomberg заявляв, що протягом кількох днів генерала допитували про його зв’язки із пригожиним. Востаннє поява суровікіна на публіці була в день заколоту, коли він звертався до "вагнерівців". Після цього його не бачили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 серпня видання Politico, з посиланням на дані, опубліковані російськими "військкорами", повідомило, що сергій суровікін перебуває під домашнім арештом. Залишати свою квартиру генералу заборонено, проте є певне коло осіб, яке може його відвідувати.