путин не простил: принято решение по "генералу Армагеддону" суровикину

Официальной информации от Минобороны рф пока нет

Российский военный генерал сергей суровикин, он же "генерал Арамаггедон", загадочно исчезнувший после неудачного "вагнеровского" мятежа в рф, был отстранен от должности главнокомандующего Военно-космических сил россии.

Такое заявление во вторник, 22 августа, сделал российский журналист Алексей Венедиктов. При этом он сослался на указ Министерства обороны рф.

"суровикин — освободить от должности командующего ВКС, оставить в распоряжении министерства обороны (указ)", — написал он.

В следующем своем сообщении журналист отметил, что завтра, 23 августа, у матери суроквикина будет день рождения, и задался вопросом, предоставят ли генералу возможность поздравить ее хотя бы по телефону.

"Завтра день рождения мамы суровикина — дадут хотя бы звонок сделать?", — пишет Венедиктов.

Стоит добавить, что на данный момент подтверждения информации Алексея Венедиктова нет.

В то же время российская журналистка Ксения Собчак заявила, что по ее данным, суровикина уволили с должности еще 18 августа. Связи с семьей у него сейчас нет.

Отметим, что после провалившейся попытки мятежа, который устроил главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, суровикин резко пропал. Американские издания The New York Times и Wall Street Journal писали о том, что генерал мог знать о планах главного "вагнеровца" устроить в россии мятеж против военного руководства. Такой факт мог разозлить российского диктатора владимира путина.

После издание Financial Times писало о том, что суровикина арестовали, а Bloomberg заявлял, что в течение нескольких дней генерала допрашивали о его связях с пригожиным. В последний раз появление суровикина на публике было в день мятежа, когда он обращался к "вагнеровцам". После этого его не видели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 августа издание Politico, со ссылкой на данные, опубликованные российскими "военкорами" сообщило, что сергей суровикин находится под домашним арестом. Покидать свою квартиру генералу запрещено, однако есть определенный круг лиц, который может его посещать.