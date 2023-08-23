Теракт, постановка чи помста путіна: всі версії можливої ліквідації пригожина в росії

Пропаганда рф почала заплутувати дані про авіатрощу літака пригожина: вже є ряд версій, перші нестикування і сумніви

Новина про те, що у російському літаку "Ембайєр", який належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину і розбився у Тверській області рф, нібито знаходився сам опальний очільник приватної військової кампанії, сколихнула інформпростір та соцмережі. Наразі офіційного підтвердження його загибелі немає, проте вже є ціла купа версій та різноманітних заяв з цього приводу.

"Телеграф" розбирався, які попередні версії катастрофи з'явилися і що з ними не так.

Офіційні вкидання кремля

Про авіатрощу сьогодні ввечері синхронно повідомили пропагандистські ЗМІ рф з посиланням на росавіацію.

Згодом з'явилася інформація, що на борту літака (з бортовим номером RA-02795) нібито перебував також дмитро уткін — "права рука" пригожина з деякими іншими командирами цієї терористичної організації (загалом у літаку перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу). Але попередньо для встановлення осіб потрібна судово-медична експертиза, пишуть пропутінські офіційні видання.

За однією з версій кремля, які розганяє пропаганда і прокремлівські пабліки — причина вибуху на борту пригожина став "теракт".

путінська пропагандистка ксенія собчак з посиланням на свої "джерела" у своєму Telegram повідомила, що розмовляла з прессекретарем пригожина, який не зміг підтвердити, чи дійсно у літаку перебував ватажок ПВК "Вагнер".

Разом з тим інші "керівники" приватної компанії все ж таки попередньо підтверджують факт загибелі пригожина та уткіна. Про це зокрема заявив представник російської окупаційної "адміністрації" Запорізької області володимир рогов, який, за його словами, "спілкувався з видатними "музикантами" (так ще називають "вагнерівців").

Примітно, що у версіях кремля вже з'явились слабкі місця — другий літак пригожина ввечері 23 серпня успішно сів під москвою в аеропорту Остаф`єво. Про це повідомив ексдепутат держдуми рф Ілля Пономарьов, який давно знаходиться в Україні.

Що кажуть в Україні

Як повідомили джерела "Телеграфу" в Міноборони України, такий літак ("Ембайєр" з номером RA-02795) справді зазнав авіатрощі. На борту дійсно були деякі видні "вагнерівці", але "інформація стосовно безпосередньо пригожина ще перевіряється, достеменних підтверджень його загибелі поки немає".

Інші джерела нашого видання в українських спецслужбах розказують, що в росії ще самі не вирішили, яку версію робити офіційною — зараз чимало плутанини та вкидань, і "щось там нечисто". До того ж, сплив один незвичний момент: російські окупанти "давно не робили масованих обстрілів України, а тут — такі новини, було якесь зниження військової активності з боку рф". Тобто, до версії загибелі головного воєнного опонента путіна треба ставитися дуже скептично.

Своєю чергою офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко" Мирослав Гай допустив, що остання історія з пригожиним могла бути і "операцією прикриття" (враховуючи, що днями пригожин публікував відео нібито з Африки).

"Здох пригожин, чи не здох… чи це була операція прикриття. Кому яке діло? Нам своє робити. Може ППО рф думало, що то безпілотник летить на москва-сіті. Яке це має значення? Нам ще працювати і працювати. А пригожин то пусте — за тиждень і не згадає ніхто", — написав офіцер у себе в Facebook.

В Офісі президента теж відреагували на резонансні події в рф. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи можливу ліквідацію пригожина, заявив, що єдиною зацікавленою особо у смерті ватажка "Вагнера" був путін.

"путін ніколи не вибачає власний страх… Тим більше, він не прощає масштабне публічне приниження, до якого причетна особиста зрада вчорашнього фаворита. А путін, нагадаю, був надзвичайно наляканий у червні 2023 року, коли пригожин організував марш на москву. Наляканий у всіх сенсах — він усвідомив, що немає жодної силової вертикалі і немає жодного контролю", — пояснив Подоляк можливі мотиви кремля УНІАНу.

Радник голови Офісу президента додав, що "по суті у пригожина не було жодного шансу вижити: "Зупинивши за 200 кілометрів до москви власний бунтівний марш, він підписав собі абсолютний смертний вирок. Питання було тільки коли, як, в якому складі його буде виконано. путін у класичній російській традиції зробив це максимально демонстративно, показово та своєчасно".

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак пригожина могла збити російська система ППО. Неподалік місця краху бізнес-джету нібито розташована установка ЗРК С-300.

Також повідомлялось, що напередодні раптово російський військовий генерал сергій суровікін, він же "генерал Армагеддон" (загадково зниклий після невдалого "вагнерівського" заколоту в рф), був усунений путіним з посади головнокомандувача військово-космічних сил росії.