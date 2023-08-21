пригожин "сплив" у несподіваному місці: куди перебрався з Білорусі ватажок "вагнерівців" (відео)
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Лідер найманців потрапив на камеру у повному бойовому екіпіруванні
Ватажок російської ПВК "Вагнер" євгеній пригожин після тривалого мовчання знову вийшов на зв’язок і повідомив, що перебуває в Африці.
Відповідне відео спочатку з’явилося в одному з російських телеграм-каналів, пов’язаних із "вагнерівцями".
Так пригожин у повному екіпіруванні і з автоматом заявив, що знаходиться в пустелі, де його найманці проводять розвідувально-пошукові дії, а заразом "роблять росію великою, а Африку — вільною".
"Справедливість та щастя для африканських народів. Кошмарим ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів", — повідомив він.
Як відомо, ПВК "Вагнера" брала активну участь у бойових діях проти України. Особливо відомим епізодом стали бої за Бахмут, де вони втратили тисячі найманців із колишніх ув’язнених.
25 червня на фоні напруги з російським міноборони, пригожин оголосив про початок "громадянської війни" і за день зміг взяти Ростов і Воронеж, після чого рушив на Москву. Через домовленості з білоруським диктатором олександром лукашенком справа далі не пішла і "вагнерівці" склали зброю.
Майже через місяць, 14 липня, в мережі з’явилося фото пригожина в наметовому таборі, ймовірно, в Білорусі. З того часу інформації про нього не з’являлося.