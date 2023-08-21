пригожин "всплыл" в неожиданном месте: куда перебрался из Беларуси главарь "вагнеровцев" (видео)

Лидер наемников попал на камеру в полной боевой экипировке

Главарь российской ЧВК "Вагнер" евгений пригожин после длительного молчания вновь вышел на связь и сообщил, что находится в Африке.

Соответствующее видео изначально появилось в одном из российских telegram-каналов, связанных с "вагнеровцами".

Так пригожин в полной экипировке и с автоматом заявил, что находится в пустыне, где его наемники проводят разведывательно-поисковые действия, а заодно "делают россию великой, а Африку свободной".

"Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов", — сообщил он.

Как известно, ЧВК "Вагнера" принимала активное участие в боевых действиях против Украины. Особенно известным эпизодом стали бои за Бахмут, где они потеряли тысячи наемников из числа бывших заключенных.

25 июня на фоне напряжения с российским минобороны, пригожин объявил о начале "гражданской войны" и за день смог взять Ростов и Воронеж, после чего двинулся на Москву. Из-за договоренностей с белорусским диктатором александром лукашенко дело дальше не пошло и "вагнеровцы" сложили оружие.

Спустя почти месяц, 14 июля, в сети появилось фото пригожина в палаточном лагере, предположительно, в Беларуси. С тех пор информации о нем не появлялось.