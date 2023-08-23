В росії розбився літак із пригожиним на борту: хроніка, всі подробиці (фото, відео)

Пригожин нібито загинув

В росії розбився приватний літак. Він має назву "Ембайєр" і за деякими даними належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину. За повідомленнями росЗМІ, пригожин також був на борту.

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20:16 Російські ЗМІ пишуть, що на борту ліката, що розбився у рф, окрім пригожина був і командир "Вагнера" — нацист Дмитро Уткін.

З чого все почалося:

За даними місцевих Telegram-каналів на борту перебувало 7 осіб, чи був серед них сам пригожин – невідомо. У тверських пабліках поширюється відео падіння літака. За деякими даними, він нібито міг бути збитий системами ППО, що охороняють Підмосков’я.

Те, що борт належав саме пригожину, вирахували в мережі. Справа в тому, що на уламках видно бортовий номер, що збігається з "Ембайєром" бойовика.

Згідно з попередніми даними, чотири особи загинули. Інші вважаються зниклими безвісти.

Пізніше роспабліки додали, що за уточненими даними на борту, імовірно, було 10 осіб — 7 пасажирів та 3 члени екіпажу. Літак, що розбився, летів з боку Підмосков’я.

Оновлено: у літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився євген пригожин, повідомляє Росавіація.

Російські пабліки стверджують, що пригожин загинув. Більше того, разом з ним нібито загинув його заступник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що багато експертів відразу після невдалого путчу пригожина говорили про те, що його рано чи пізно приберуть.